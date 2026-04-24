Новолипецкий комбинат (НЛМК) может не выплатить дивиденды по итогам 2025 года
Совет директоров ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года, сообщила компания.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Годовое собрание акционеров, на котором будет принято окончательное решение, назначено на 28 мая 2026 года.
Группа НЛМК — один из крупнейших в России производителей стальной продукции. По данным Rusprofile, ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (ПАО «НЛМК») зарегистрировано в Липецке в 1993 году. Основной вид деятельности — производство стали. Уставный капитал — 5,99 млрд руб. Данные об учредителях отсутствуют в ЕГРЮЛ. Президент (председатель правления) — Сергей Каратаев. Выручка ПАО за 2025 год составила 606,5 млрд руб., чистая прибыль — 86,7 млрд руб.
Последний раз НЛМК выплачивал дивиденды по результатам 2023 года, направив акционерам 25,43 рубля на акцию, что в совокупности составило 152,3 млрд руб.
Ранее «Ъ-Черноземье» писал, что металлургическое производство в макрорегионе по итогам двух первых месяцев 2026 года сократилось в среднем на 7,2%. Рост сохранился только в Липецкой области (+2,9%), где располагается ПАО «НЛМК».
