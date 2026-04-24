В чемпионате России по футболу снова сменился лидер. В 26-м туре РПЛ «Краснодар» обыграл «Спартак» со счетом 2:1 и занял первую строчку в турнирной таблице. «Зенит» после ничьей с «Локомотивом» стал только вторым, хотя команды по-прежнему разделяет всего одно очко.



«Спартак» с первых минут показал, что болельщики и эксперты не зря восхищались его игрой. У «Краснодара» же не получалось ровным счетом ничего. Действующий чемпион даже по воротам ни разу не ударил, так что гол Кристофера Мартинса на 38-й минуте был абсолютно закономерен. Правда, затем в игру в очередной раз вмешались судьи и поставили спорный пенальти в ворота хозяев за игру рукой.

Но подобные истории в РПЛ происходят часто. Почему — не понимают ни болельщики, ни эксперты, ни сами футболисты. Обсуждая эпизод в прямом эфире «Матч ТВ», после вопроса легенды «Спартака» Андрея Тихонова известный футболист и тренер Игорь Шалимов не смог сдержать эмоций: «Если бы я против тебя играл, я бы сказал, что, конечно, это пенальти».

Во втором тайме «Спартак» продолжил искать счастья в атаке, но ближе к концу встречи «Краснодар» вдруг изменился. Главный тренер Мурад Мусаев совершил ряд замен и даже убрал одного из лидеров — Эдуарда Сперцяна, — но южане неожиданно выдали серию опасных атак, и одна из них завершилась взятием ворот.

После этого разговоры о том, что у «Краснодара» короткая скамейка и нет возможности вовремя усилить игру, на какое-то время затихнут. Причем есть эксперты, которые считают это не минусом, а плюсом. Ведь с другой стороны, состав действующего чемпиона — самый сыгранный, отмечает футбольный эксперт, тренер Денис Бояринцев:

«Конечно, стабильность состава сегодня на стороне "Краснодара", однозначно. И поэтому у команды есть чемпионство. И будет и второе, я думаю».

Поражение «Спартака» оставило команду на пятом месте. Но «Балтика» и ЦСКА рядом, да и «Локомотив» оторвался не сильно — на четыре очка. Так что в оставшихся четырех турах все может измениться, и борьба за бронзу станет столь же отчаянной, как и за золото. Поэтому спорить с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком сложно:

«Все прекрасно понимают, что борьба будет впереди. Нужно играть, стараться побеждать. Очки будем считать уже в самом конце чемпионата».

Следующий, 27-й, тур РПЛ стартует уже 25 апреля. На этот раз главные претенденты на чемпионство — «Краснодар» и «Зенит» — играют дома. Южане принимают неуступчивый коллектив Вадима Евсеева, махачкалинский «Динамо», а лидер встречается с «Ахматом» Станислава Черчесова. Эти матчи 26 апреля можно будет посмотреть в свободном доступе. 25 апреля телеканал «Матч ТВ» покажет встречу «Рубин» — ЦСКА.

Что касается остальных столичных клубов, на своем поле играет только «Динамо». Против бело-голубых выйдет аутсайдер РПЛ — «Сочи», который, правда, одержал три победы в трех последних встречах. «Локомотив» в Самаре сойдется с «Крыльями Советов», а «Спартак» отправится в Нижний Новгород к «Пари НН».

Владимир Осипов