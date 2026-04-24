«Турпомощь» завершила прием заявок на возврат денег за туры из-за конфликта на Ближнем Востоке

Завершен прием заявок от туроператоров на возврат денег за туры, отмененные из-за конфликта на Ближнем Востоке. Средства будут возвращать за счет фонда персональной ответственности. Об этом сообщил директор ассоциации туроператоров по выездному туризму «Турпомощь» Александр Осауленко.

Господин Осауленко отметил, что заявки туроператоров принимались до 15 апреля. В организацию обратились 18 компаний. Общий объем накопленных ими денег составил 2,9 млрд руб. Всего в фондах ассоциации сейчас содержится около 6 млрд руб.

«Турбизнес Российской Федерации справился с ситуацией очень хорошо. Одновременно наше государство, в отличие от многих других государств, делало эвакуационные рейсы для самостоятельных туристов за счет бюджета. Другие страны также своим гражданам предлагали варианты эвакуации, но платно»,— отметил Александр Осауленко в интервью btb-изданию RTN (цитата по «Интерфаксу»).

Страны Ближнего Востока закрыли воздушное пространство после начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля. В начале марта МИД и Минэкономики РФ рекомендовали российским туристам воздержаться от поездок в страны региона. По оценке Ассоциации туроператоров России, сложности с возвращением из-за рубежа возникли как минимум у 60 тыс. россиян. Около 50 тыс. из них оказались в ОАЭ, 8 тыс. — в государствах, не затронутых конфликтом.