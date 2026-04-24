«Русагро» закрыло три свинокомплекса в белгородском приграничье из-за риска атак

Группа «Русагро» закрыла три свиноводческих комплекса в Белгородской области, указано в отчетности за первый квартал. Решение принято из-за «высокого уровня риска для персонала и производственных процессов в приграничной территории». Производственный убыток после закрытия предприятий составил 6 тыс. т.

Выбывшие объемы производства удалось компенсировать, повысив загрузку кластера в Приморском крае, рассказали в компании (+7 тыс. т). Кроме того, общий объем производства свинины «Русагро» в живом весе почти не изменился по сравнению с прошлым годом и составил 141 тыс. т. Реализация свиноводческой продукции за отчетный период выросла на 2% — до 112 тыс. т.

Холдинг «Русагро» получил полный контроль над ООО «ГК Агро-Белогорье» в ноябре 2024 года. В состав актива входит 20 свинокомплексов, три комбикормовых завода, мясоперерабатывающее производство и земельный банк, все расположены в Белгородской области.

Представители «Агро-Белогорье» неоднократно сообщали о гибели и ранениях своих сотрудников при атаках ВСУ. В мае 2024 года при обстреле «Газелей», перевозивших работников Грайворонского и Борисовского свинокомплексов на работу, и двух легковых авто погибли девять человек. Восемь из них — сотрудники «Агро-Белогорье».