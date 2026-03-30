Чистая прибыль «Русагро» в Белгороде и Тамбове упала более чем на 80%

Ключевая структура холдинга, — ООО «Группа компаний "Русагро"», зарегистрированная в Белгороде, — увеличила выручку на 33%, до 106,47 млрд руб. против 80,05 млрд руб. годом ранее. При этом на 80,7% сократилась чистая прибыль компании — с 33,2 млрд до 6,41 млрд руб. Это следует из финансовой отчетности группы.

Себестоимость продаж выросла на 38% — с 65,24 млрд до 90,11 млрд руб.

Дебиторская задолженность увеличилась более чем в два раза — на 101,6%, до 82,5 млрд руб.

Кредиторская — на 33,5%, до 73,7 млрд руб.

Головная структура — тамбовское ПАО «Группа "Русагро"» — по итогам 2025 года показала нулевую выручку и себестоимость продаж в отчетности (в 2024 году — 3,96 млрд и 3,89 млрд руб. соответственно). Чистая прибыль сократилась на 81% и составила 460 млн руб. против 2,4 млрд руб. годом ранее.

Дебиторская задолженность увеличилась на 530% — с 28 млн до 178 млн руб.,

Кредиторская — на 654%, с 5,9 млн до 44 млн руб.

В феврале агрохолдинг расширил присутствие на Тамбовщине. Так, «Русагро» вошел в уставный капитал ООО «Центральное», владеющего свинокомплексом, комбикормовым заводом и сельхозземлями площадью 5,2 тыс. га в регионе. В том же месяце в Белгороде группа зарегистрировала совместное предприятие для производства семян с ООО «Солрост» с участием турецкого предпринимателя.

По данным Rusprofile, ООО «Группа компаний "Русагро"» зарегистрировано в феврале 2003 года в Белгороде. Уставный капитал составляет 1,77 млрд руб. Основной вид деятельности — выращивание зерновых культур. Генеральным директором с января 2022 года является Тимур Липатов. Единственным учредителем выступает ПАО «Группа "Русагро"», которому принадлежит 99,9% долей. ПАО «Группа “Русагро”» зарегистрировано в феврале 2010 года в Тамбове. Уставный капитал — 2,4 млрд руб. Компания также специализируется на выращивании зерновых культур. Гендиректор — Тимур Липатов. Примечательно, что по итогам 2024 года выручка составила 3,96 млрд руб., тогда как в предыдущие два года (2023-ий и 2022-ой) показатель так же не отражался. ГК «Русагро» основана в 1995 году Вадимом Мошковичем (обвиняется в мошенничестве и находится под следствием). По собственным данным, в 2025 году производство сырого масла у ГК снизилось на 16% год к году, до 931 тыс. тонн, сахара — на 15%, до 892 тыс. т. Выпуск свиней в живом весе на убой агрохолдинг, напротив, нарастил на 64% — до 571 тыс. т.

Анна Швечикова