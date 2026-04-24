На Дону к 2030 году более 35% жилых зданий будут оснащены системами «умного дома»

К 2030 году в Ростовской области системами «умного дома» будет оснащено более 35% жилых домов. Об этом заместитель директора Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» — директор по работе с массовым сегментом компании Олег Горнов рассказал на деловой сессии «Умный ЖК: между хайпом и реальной экономикой», организованной «Ъ-Ростов».

По словам эксперта, сегодня коло 70% покупателей квартир готовы заплатить на 0,5–1% больше за безопасность и удобство, которое дают системы «умный дом». «По нашим данным, 45% жильцов считают, что квартиры и места общего пользования должны быть оснащены полной экосистемой “умных устройств“. Исходя из этого, мы полагаем, что к 2030 году в регионе более 35% жилых домов будут оснащены такими системами»,— пояснил господин Горнов.

Он отметил, что за последние три года спрос на цифровые решения по управлению ЖК вырос в два раза. Почти 35% жильцов хотят управлять «умными» устройствами в квартире и на придомовой территории с помощью приложения на телефоне. «В Ростовской области, например, такое решение как “Ростелеком Ключ” уже внедрено более чем в 100 домах. Это, совокупно, 20 тыс. квартир»,— подытожил Олег Горнов.

Мария Иванова