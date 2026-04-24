Метадон в леденцах и ирисках попытались пронести в «Кресты»

Сотрудники СИЗО «Кресты» обнаружили наркотические вещества в посылках, адресованных двум арестантам. Метадон был спрятан внутри карамели и ирисок. Общая масса изъятого вещества составила около 1,14 грамма. По обоим фактам проводятся проверки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Общая масса вещества составила около 1,14 грамма

По данным пресс-службы ГУ ФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в ходе досмотра посылки для одного из подследственных были обнаружены карамельки с посторонним содержимым. Экспертиза установила, что внутри конфет находился метадон. Аналогичная находка была сделана в передаче другому арестанту — свертки с запрещенным веществом были спрятаны в ирисках.

При проверке товарный вид сладостей пришлось нарушить, содержимое изъято и направлено на исследование, которое подтвердило наличие наркотического средства. Общая масса изъятого метадона составила около 1,14 грамма. В настоящее время по обоим эпизодам проводятся проверки.

Кирилл Конторщиков