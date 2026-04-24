Выручка группы «Русагро» превысила 84 млрд руб. в первом квартале

Выручка группы «Русагро» составила 84,1 млрд руб. за январь-март 2026 года. Это на 3% больше показателя годом ранее, следует из отчетности.

В компании пояснили, что выручка растет во многом «за счет сахарного и сельскохозяйственного бизнеса». В частности, выручка сахарного бизнеса «Русагро» увеличилась на 35% — до 11,2 млрд руб., сельскохозяйственного — в 2,8 раза, до 7,42 млрд руб. Выручка мясного бизнеса, напротив, упала до 19,51 млрд руб. (-4%), масложирового — до 45,97 млрд руб. (-9%).

Объем производства свинины в живом весе остался почти без изменений, составив 141 тыс. т за отчетный период. Объем продаж свиноводческой продукции вырос на 2% — до 112 тыс. т.

Объем производства сахара, напротив, сократился на 4% — до 62 тыс. т. Реализация сахара выросла на 25% — до 150 тыс. т из-за продаж по долгосрочным контрактам, указано в пресс-релизе.

Продажи зерновых культур «Русагро» выросли в 3,2 раза — до 301 тыс. т, пшеницы — в 5,8 раза, до 238 тыс. т, кукурузы — на 15%, до 54 тыс. т. Производство сырого растительного масла при этом составило 252 тыс. т (-13%). Объем продаж промышленной масложировой продукции также снизился — на 10%, до 475 тыс. т.

«Русагро» — один из лидеров по производству сахара, свиноводству, растениеводству и масложировому бизнесу в России. Основные активы холдинга находятся в Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Орловской, Свердловской, Самарской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской, Нижегородской, Волгоградской, Тульской областях, Башкирии и Приморском крае. Продажи продукции «Русагро» сосредоточены в 80 регионах России и более чем в 49 странах мира.