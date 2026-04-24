В Ростовской области отремонтируют 3 млн кв. метров дорог и обновят 161 общественное пространство

В Ростовской области в первом квартале 2026 года подвели итоги реализации инфраструктурных проектов в сфере строительства, дорожного хозяйства и благоустройства. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь по итогам совещания с субъектами РФ под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

По его словам, в регионе продолжается ремонт дорожной сети: в нормативное состояние планируется привести около 3 млн кв. м покрытия, работы затронут 235 объектов. В Ростове-на-Дону также модернизируют светофорную инфраструктуру — на 40 перекрестках установят детекторы транспорта для оптимизации движения.

В числе приоритетов остается благоустройство территорий. В 2026 году власти намерены обновить 161 общественное пространство. Уже начались работы по ряду проектов, включая реконструкцию улицы Центральной в Красном Сулине и проспекта Платовского в Новочеркасске.

Кроме того, ведется модернизация коммунальной инфраструктуры: работы проходят на восьми объектах в Неклиновском, Обливском, Мясниковском и Целинском районах. В Красном Сулине также начато строительство спортивного центра, ввод которого запланирован на 2027 год.

Власти региона отмечают, что реализация проектов ведется с учетом обращений жителей и направлена на решение накопленных инфраструктурных проблем.

Валерий Климов