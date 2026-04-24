В Минфине подтвердили планы предложить перенос принятия техрегламента ЕАЭС по алкоголю

В Минфине России сообщили «Ъ», что планируют внести предложение о переносе рассмотрения техрегламента ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции». Это связано с наличием «неурегулированных разногласий» по нему, пояснили в министерстве. Как ранее сообщал «Ъ», решение отложить принятие техрегламента сразу на десять лет было принято из-за невозможности в данный момент разрешить разногласия между странами—членами ЕАЭС.

Техрегламент ЕАЭС 047/2018 был принят советом Евразийской экономической комиссии еще в 2018 году. Однако вступление его в силу ежегодно переносится. Последний раз дату начала его действия перенесли с января на июль 2026 года.

Основные разногласия между странами—членами ЕАЭС касаются пивоваренной и винодельческой отрасли. В пиве споры идут вокруг допустимой доли замещения солода другим сырьем: согласно российскому законодательству при изготовлении такой продукции можно использовать до 20% несоложеного сырья и до 2% сахара, а техрегламент допускает замену солода несоложеным сырьем до 50%. В вине расхождения строятся вокруг самого определения, что можно считать вином. Чтобы принять этот документ, России необходимо внести изменения в собственное законодательство.

Владимир Комаров