В Ростовской области зафиксирована самая низкая аренда частных домов в РФ

Ростовская область стала регионом с самой доступной медианной стоимостью долгосрочной аренды частных домов в России. По данным аналитики «Яндекса», показатель составляет около 43 тыс. руб. в месяц.

Для сравнения, в Тюменской области медианная ставка достигает 65 тыс. руб., в Татарстане — 75 тыс. руб., в Краснодарском крае — 83 тыс. руб. в месяц.

Разница в ценах объясняется структурой предложения и характеристиками объектов — площадью домов, их расположением, уровнем благоустройства, а также региональным спросом. При этом медианная стоимость отражает усредненную ситуацию на рынке, тогда как фактические ставки могут существенно варьироваться в зависимости от конкретных параметров жилья.

Валерий Климов