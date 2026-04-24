В Ростове-на-Дону троих осудили на сроки до 10 лет за подготовку теракта

Южный окружной военный суд вынес приговор трем мужчинам по делу о подготовке поджога здания военного комиссариата в Ростове-на-Дону. Они получили от 8 до 10 лет лишения свободы.

Как установил суд, инициатором преступления стал Рамалданов, который в декабре 2022 года, находясь в Москве, предложил знакомому Кудинову совершить теракт. В качестве цели они выбрали здание военкомата Советского и Железнодорожного районов города.

В конце декабря Рамалданов прибыл в Ростов-на-Дону. Вместе с Кудиновым он приобрел пиротехнические изделия и компоненты для изготовления зажигательной смеси. 31 декабря к ним присоединился Благодатских.

По версии следствия, 3 января 2023 года фигуранты направились к зданию военкомата с самодельными зажигательными устройствами. В момент подготовки в здании находились сторож и сотрудники полиции. Реализовать задуманное им не удалось — их действия были пресечены.

Суд признал всех троих виновными в приготовлении к преступлению и террористическом акте. Кудинов и Благодатских также осуждены за содействие террористической деятельности. Рамалданову назначено 8 лет колонии строгого режима, Кудинову — 10 лет, Благодатских — 9 лет.

Валерий Климов