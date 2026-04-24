Южный окружной военный суд приговорил жителя Дагестана к 14 годам по делу о терроризме

Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Дагестана, признав его виновным в пособничестве терроризму и участии в деятельности запрещенной организации.

Как установил суд, 30 апреля 2023 года фигурант принес присягу лидеру международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). В том же месяце в Махачкале он склонял трех человек к созданию преступной группы, требовал от них принесения присяги и распространения идеологии организации.

В мае 2023 года, по данным следствия, обвиняемый продолжил вовлекать этих лиц в террористическую деятельность, убеждая их создать сообщество, пройти подготовку и совершать теракты, в том числе на территории одной из школ Махачкалы.

Суд назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, при этом первые пять лет он проведет в тюрьме. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.

Валерий Климов