В Ростове направили 118,7 млн рублей на компенсации перевозчикам

Власти Ростова-на-Дону в 2025 году выплатили транспортным предприятиям 118,7 млн руб. в качестве компенсации разницы между фактическим тарифом для пассажиров и экономически обоснованной стоимостью перевозок. Данные приведены в отчете о доходах и расходах на сайте городской администрации.

Как пояснили в мэрии, экономически обоснованный тариф учитывает все затраты перевозчиков, включая зарплаты сотрудников, амортизацию подвижного состава, расходы на электроэнергию, ремонт, обслуживание и административные издержки.

По состоянию на начало 2026 года расчетный тариф составляет 72,59 руб. для троллейбусов и 79,63 руб. для трамваев, тогда как стоимость проезда для пассажиров сохраняется на уровне 34 руб. До конца января 2026 года эти показатели были ниже — 43,6 руб. и 64,4 руб. соответственно. Рост тарифов власти объясняют удорожанием электроэнергии, материалов и комплектующих.

Компенсации перевозчикам из городского бюджета действуют с 2024 года. В администрации также отметили, что с ноября 2023 года по сентябрь 2025 года индекс потребительских цен на услуги вырос на 21,7%, однако тариф для населения за этот период не изменился.

