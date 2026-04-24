В Ростовской области подан иск к ВСК на 286 млн руб. за разрушение памятников

Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области подал иск к Военно-строительной компании (ВСК), выступавшей генеральным подрядчиком строительства водовода Дон—Донбасс. Сумма требований превышает 286 млн руб. и связана с ущербом объектам археологического наследия федерального значения. Об этом сообщает donnews.ru

Основанием для обращения в суд стали материалы учреждения «Донское Наследие». По данным комитета, в ходе строительных работ были допущены нарушения законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия. В результате повреждены некрополь Танаис, многослойные поселения «Рогожкино», а также ряд курганных комплексов.

Как сообщил начальник отдела археологии «Донского Наследия» Владимир Алейников, на территории некрополя Танаис разрушены погребальные комплексы и курганные насыпи, уничтожены ритуальные объекты, повреждены захоронения под насыпями. На территориях поселений нарушен культурный слой. Курган могильника «Бутенки I», по его словам, уничтожен полностью.

Водовод Дон—Донбасс был построен в 2023 году для переброски воды из Ростовской области в Донбасс. В 2025 году возбуждено уголовное дело о хищении более 500 млн руб. при его строительстве. Ряд субподрядчиков заявлял о задолженности со стороны ВСК, в компании обвинения отвергали.

Президент Владимир Путин ранее указывал на значительные потери воды при эксплуатации водовода — до 60% на отдельных участках. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял о планах строительства второй линии, отмечая сложности с привлечением подрядчиков.

