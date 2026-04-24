«Ловител» по требованию ФАС открыл доступ к инфраструктуре для операторов связи
Компания «Ловител» (входит в группу ПИК) исполнила предписание ФАС России и обеспечила равный доступ операторов связи к своей инфраструктуре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Компания обслуживает жилые комплексы девелопера в Москве и Санкт-Петербурге.
Компания «Ловител» выполнила предписание ФАС
В антимонопольной службе уточнили, что оператор направил отчет о выполнении требований, а также разработал и опубликовал на своем сайте порядок доступа к кабельной канализации.
Принятый документ закрепляет единые и недискриминационные условия размещения сетей для других операторов на инфраструктуре компании при экономически обоснованной оплате.
Открытие доступа позволит операторам разрабатывать проекты по прокладке сетей связи в домах ПИК и согласовывать их с управляющими компаниями. Для жителей это означает увеличение выбора провайдеров в многоквартирных домах.
Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предписала группе «ПИК» обеспечить недискриминационный доступ интернет-провайдеров в многоквартирные дома застройщика. Дома девелопера в Москве и Санкт-Петербурге обслуживает оператор связи «Ловител».