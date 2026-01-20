Ловитель сигнала

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предписала группе «ПИК» обеспечить недискриминационный доступ интернет-провайдеров в многоквартирные дома застройщика, сообщили вчера в пресс-службе ведомства. Дома девелопера в Москве и Санкт-Петербурге обслуживает оператор связи «Ловител». Теперь он должен согласовать с ведомством условия размещения сетей связи на его инфраструктуре. Юристы говорят, что оспорить решение ФАС будет непросто, потому что споры об ограничении жителей домов в выборе провайдеров идут уже не первый год.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Девелоперу предписано исполнить требования ФАС в течение 10 дней с момента их получения и обеспечить оказание соответствующих услуг жильцам. В рамках исполнения предписания оператор связи «Ловител» обязан разработать и согласовать с ФАС порядок доступа к кабельной канализации и предоставить недискриминационные условия размещения сетей связи на своей инфраструктуре за экономически обоснованную плату. Управляющим компаниям в ЖК застройщика надлежит провести осмотр объектов и предоставить техническую документацию, необходимую для согласования строительства сетей. Самой группе необходимо направить в ФАС отчеты о выполнении предписаний.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Ловител» зарегистрировано в Москве с июня 2012 года. Учредителем указана частная компания с ограниченной ответственностью «Браморин Холдинг ЛТД», сведений о бенефициарах которой нет. Согласно финансовой отчетности, выручка «Ловитела» в 2024 году увеличилась по сравнению с 2023 годом на 7%, до 2,9 млрд рублей, чистая прибыль упала на 9%, до 466,3 млн рублей.

В дальнейшем ведомство требует от группы «не допускать необоснованных отказов (в том числе технологически и экономически не оправданных) в доступе сторонних операторов к инфраструктуре и общему имуществу многоквартирных домов (МКД)». За нарушение антимонопольного законодательства предусмотрено возбуждение административного дела со штрафом для должностных лиц — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей либо дисквалификацией сроком до трех лет. Юридическим лицам нарушение грозит оборотным штрафом, размер которого зависит от выручки компании и рассчитывается как определенный процент от нее. При неисполнении предписаний предполагается дополнительный административный штраф до 500 тыс. рублей.

Представители некоторых петербургских девелоперских компаний сказали «Ъ Северо-Запад», что в их ЖК ограничений на выбор интернет-провайдеров нет. Как объяснил старший юрист компании «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейц, право собственников многоквартирных домов (МКД) выбирать провайдеров урегулировано ФЗ «О связи» и Жилищным кодексом РФ. Ранее оператора можно было выбрать только на общем собрании путем получения двух третей голосов собственников жилья. Сейчас жители могут свободно выбирать нужного им провайдера и заключать индивидуальный договор. Наличие такого договора является достаточным для установки в жилых домах сетей связи определенным провайдером.

«Оспорить данное решение ФАС точно не будет легко,— рассуждает юрист.— В последние несколько лет ведется активная работа по устранению проблемы ограничения жителей МКД в выборе провайдера». В данном случае, продолжает господин Гейц, важно отметить, что антимонопольный орган указал не допускать немотивированных, технологически и экономически необоснованных отказов в предоставлении доступа к инфраструктуре и общему имуществу многоквартирных домов сторонним операторам. «Формулировки, использованные ФАС, существенным образом сужают круг потенциальных ограничений, которые могут использовать управляющие компании или застройщики в случае, если снова решат навязывать собственникам МКД определенных провайдеров»,— предупредил юрист.

