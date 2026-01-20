Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ловитель сигнала

ФАС предписала группе «ПИК» допустить новых провайдеров на объекты застройщика

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предписала группе «ПИК» обеспечить недискриминационный доступ интернет-провайдеров в многоквартирные дома застройщика, сообщили вчера в пресс-службе ведомства. Дома девелопера в Москве и Санкт-Петербурге обслуживает оператор связи «Ловител». Теперь он должен согласовать с ведомством условия размещения сетей связи на его инфраструктуре. Юристы говорят, что оспорить решение ФАС будет непросто, потому что споры об ограничении жителей домов в выборе провайдеров идут уже не первый год.

В рамках исполнения оператор связи «Ловител», обязан разработать и согласовать с ФАС порядок доступа к кабельной канализации

В рамках исполнения оператор связи «Ловител», обязан разработать и согласовать с ФАС порядок доступа к кабельной канализации

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В рамках исполнения оператор связи «Ловител», обязан разработать и согласовать с ФАС порядок доступа к кабельной канализации

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Девелоперу предписано исполнить требования ФАС в течение 10 дней с момента их получения и обеспечить оказание соответствующих услуг жильцам. В рамках исполнения предписания оператор связи «Ловител» обязан разработать и согласовать с ФАС порядок доступа к кабельной канализации и предоставить недискриминационные условия размещения сетей связи на своей инфраструктуре за экономически обоснованную плату. Управляющим компаниям в ЖК застройщика надлежит провести осмотр объектов и предоставить техническую документацию, необходимую для согласования строительства сетей. Самой группе необходимо направить в ФАС отчеты о выполнении предписаний.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Ловител» зарегистрировано в Москве с июня 2012 года. Учредителем указана частная компания с ограниченной ответственностью «Браморин Холдинг ЛТД», сведений о бенефициарах которой нет. Согласно финансовой отчетности, выручка «Ловитела» в 2024 году увеличилась по сравнению с 2023 годом на 7%, до 2,9 млрд рублей, чистая прибыль упала на 9%, до 466,3 млн рублей.

В дальнейшем ведомство требует от группы «не допускать необоснованных отказов (в том числе технологически и экономически не оправданных) в доступе сторонних операторов к инфраструктуре и общему имуществу многоквартирных домов (МКД)». За нарушение антимонопольного законодательства предусмотрено возбуждение административного дела со штрафом для должностных лиц — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей либо дисквалификацией сроком до трех лет. Юридическим лицам нарушение грозит оборотным штрафом, размер которого зависит от выручки компании и рассчитывается как определенный процент от нее. При неисполнении предписаний предполагается дополнительный административный штраф до 500 тыс. рублей.

Представители некоторых петербургских девелоперских компаний сказали «Ъ Северо-Запад», что в их ЖК ограничений на выбор интернет-провайдеров нет. Как объяснил старший юрист компании «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейц, право собственников многоквартирных домов (МКД) выбирать провайдеров урегулировано ФЗ «О связи» и Жилищным кодексом РФ. Ранее оператора можно было выбрать только на общем собрании путем получения двух третей голосов собственников жилья. Сейчас жители могут свободно выбирать нужного им провайдера и заключать индивидуальный договор. Наличие такого договора является достаточным для установки в жилых домах сетей связи определенным провайдером.

«Оспорить данное решение ФАС точно не будет легко,— рассуждает юрист.— В последние несколько лет ведется активная работа по устранению проблемы ограничения жителей МКД в выборе провайдера». В данном случае, продолжает господин Гейц, важно отметить, что антимонопольный орган указал не допускать немотивированных, технологически и экономически необоснованных отказов в предоставлении доступа к инфраструктуре и общему имуществу многоквартирных домов сторонним операторам. «Формулировки, использованные ФАС, существенным образом сужают круг потенциальных ограничений, которые могут использовать управляющие компании или застройщики в случае, если снова решат навязывать собственникам МКД определенных провайдеров»,— предупредил юрист.

Александра Тен

Новости компаний Все