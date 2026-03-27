Промышленное производство Удмуртии показало спад на 3,2% в январе—феврале

Объемы промышленного производства Удмуртии в январе—феврале 2026 года сократились на 3,2% относительно аналогичного периода 2025-го. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Обрабатывающие производства в целом показали спад на 3,1%.

Выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий увеличился в 1,4 раза, прочих готовых изделий — на 12,2%, готовых металлических изделий, за исключением машин и оборудования, — на 3,8%.

В производстве текстильных изделий допущен спад в 2,4 раза, химических веществ и продуктов — в 2,1 раза, одежды — в 1,6 раза, изделий из резины и пластмассы — в 1,5 раза, электрооборудования — в 1,4 раза.

Производство пищевых продуктов выросло на 11,1%, напитков — сократилось на 1,4%.

Выпуск безалкогольных напитков снизился в 1,6 раза, кондитерских изделий — в 1,3 раза, мясных полуфабрикатов — в 1,2 раза, колбасных изделий — на 12,2%, сыров — на 7,8%, мясных консервов — на 5,5%.

Производство хлебобулочных изделий длительного хранения увеличилось в 1,4 раза, сливочного масла и масляных паст — в 1,3 раза, крупы — на 13,3%.

В добывающем секторе спад составил 4,2%. В энергетике, тепло- и газоснабжении зафиксирован рост на 5,3%. Отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, прибавили 0,7%.

В России объемы промпроизводства снизились на 0,8%. В ПФО спад отметился в восьми регионах и в целом по округу. По индексу промпроизводства (96,8%) Удмуртия заняла девятое место в ПФО.