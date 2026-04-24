Ярославские приставы арестовали дом костромского предпринимателя

Ярославские судебные приставы арестовали дом и земельный участок 50-летнего бизнесмена из Костромы из-за задолженности в 15 млн руб. перед кредитной организации. Об этом сообщили в областном управлении ФССП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФССП по Ярославской области Фото: УФССП по Ярославской области

В пресс-службе рассказали, что судебный пристав предупредил предпринимателя о возбуждении исполнительного производства. Тогда же были арестованы расчетные счета должника и вынесено постановление о запрете на совершение действий по регистрации.

Бизнесмен не погасил задолженность в установленный срок, после чего был наложен арест на залоговое имущество — четырехэтажный жилой дом площадью 435 кв. м и земельный участок. Начальная продажная стоимость имущества определена в 10,8 млн руб.

«В настоящее время осуществляется подготовка документов для передачи арестованного имущества на реализацию путем проведения публичных торгов»,— сообщили в пресс-службе.

Алла Чижова