Санкции пошли по накатанной

Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций против России. В Брюсселе назвали этот раунд крупнейшим за последние два года. Проект был представлен в феврале. В черные списки попали еще 60 компаний, более 100 физлиц и почти 50 танкеров теневого флота. Изначально предполагалось, что в него также войдет полный запрет на морские перевозки российской нефти, однако ЕС исключил этот пункт из списка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

Подробности — в справке “Ъ FM”: 20-й пакет санкций запрещает оказание технических, финансовых и брокерских услуг в отношении российских СПГ-танкеров и ледоколов. Мера вступит в силу 25 апреля. В список так называемого теневого флота попали еще 46 судов, теперь их в перечне 632. Все они лишаются права захода в европейские порты. В свою очередь российские гавани в Мурманске и Туапсе больше не смогут проводить трансакции с европейскими компаниями. Аналогичная мера появилась и для индонезийского порта Каримун. В санкционные списки включены 120 физических и юридических лиц. Туда же попали семь российских НПЗ, а также нефтяные компании «Башнефть» и «Славнефть». И некоторые дочерние общества «Роснефти» и «Газпрома». В части финансовых услуг, трансакционные ограничения расширены на 20 российских банков и четыре организации из других стран. В части криптовалют введен секторальный запрет на деятельность провайдеров и платформ из России. Отдельно под санкции попали транзакции с российским токеном RUBx, запрещена любая поддержка ЕС разработки цифрового рубля. Впервые активирован инструмент Евросоюза против обхода санкций, он касается ввоза в Киргизию станков и радиооборудования. В Брюсселе отмечают значительный рост их реэкспорта в Россию.

Также 20-й пакет вводит новый механизм реагирования на контрсанкционные меры. Евросоюз теперь будет запрещать деловые отношения с любым лицом, если оно принудительно исполняет российские требования. Кроме того, под запрет подпадают лица и компании, которые, по мнению ЕС, извлекли выгоду из временного управления активами европейских предприятий. Как это может работать? “Ъ FM” обсудил вопрос с партнером коллегии адвокатов Delcredere Андреем Рябининым:

«Европейский союз расширяет и углубляет уже существующий набор инструментов, включая так называемый транзакционный бан. Речь идет не о покупателях, которые приобрели европейские активы в результате сделок, согласованных с российскими регуляторами, а о тех европейских активах в России, которые были переданы российским лицам без их волеизъявления.

Кроме того, европейские власти намерены вводить ограничения в случаях, когда российские лица пытаются через суд предъявить требования к европейским контрагентам в третьих юрисдикциях, чтобы затем исполнить эти решения в Европе против должников. Включение в список трансакционного бана, а также в санкционный список уже наблюдается в рамках 20-го пакета — в нем появились первые российские лица из числа тех, кому были переданы активы, находившиеся под временным управлением».

Одновременно ЕС на уровне послов согласовал кредит Украине на €90 млрд после того, как Венгрия сняла свое вето. 12 апреля в стране прошли парламентские выборы, партия Виктора Орбана проиграла, а оппозиция получила конституционное большинство. 22 апреля Киев возобновил прокачку нефти по трубопроводу «Дружба». Прежде, также из-за позиции Будапешта, Евросоюз не мог согласовать 20-й пакет санкций в запланированные сроки. Утверждение рестрикций вышло беспрецедентно долгим, говорит гендиректор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев:

«ЕС планировал принять 20-й пакет еще в конце февраля, к годовщине начала специальной военной операции, однако долгое время это откладывалось из-за вето стран, получающих трубопроводную нефть. Что касается содержания, введенные ограничения не предполагают радикальных изменений. Они в основном продолжают уже существующие механизмы: например, запрет на трансакции для российских банков — эта практика применялась и в 2020 году, и ранее: расширение списка нефтеналивных судов, обслуживание которых запрещено в юрисдикции Европейского союза.

Из нового можно отметить расширение экспортного контроля на третьи страны в связи с Россией. Хотя правовой механизм существовал давно, применяться он начал именно в этом пакете. Речь, как я понимаю, идет о запрете на поставки ряда товаров двойного назначения в Киргизию.

В остальном, строго говоря, качественных изменений нет. Существенного экономического эффекта этот пакет не дает — это не 2022 год, когда подобные меры носили шоковый характер. Сейчас, в целом, такие решения были вполне прогнозируемы».

Среди попавших в санкционные списки, кроме банков и компаний нефтяной отрасли, оказался Московский физико-технический институт, золотодобытчик «Мангазея Майнинг», а также генконструктор концерна «Калашников» Владимир Лепин, директор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский и рэпер Тимати.

Александра Абанькова