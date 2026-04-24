Майские отложили примерку Prada

Российский прокат «Дьявол носит Prada 2» откладывается. Как и в 2025 году, до конца майских праздников кинотеатры не будут крутить новые иностранные релизы без легального статуса. Мировая премьера голливудского сиквела запланирована на 1 мая.

По сюжету, Миранда Пристли пытается удержать на плаву журнал Runway в эпоху цифровых технологий и вынуждена просить помощи у бывшей ассистентки Эмили, которая стала главой успешного издания-конкурента. 22 апреля в Лондоне прошел официальный показ сиквела.

К своим персонажам спустя 20 лет вернулись Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Стэнли Туччи и Эмили Блант. На красной дорожке в день премьеры к ним присоединились Леди Гага и Донателла Версаче, исполнившие в сиквеле эпизодические роли. Ажиотаж вокруг этой картины не утихает уже почти год, отмечает главный редактор издания «Бюллетень кинопрокатчика» Вероника Скурихина:

«Это крупный голливудский релиз, и если бы он выходил в России в официальном прокате, то собрал бы неимоверное число зрителей. Востребованность картины заметна уже сейчас. Во многом интерес вызывают изменения, которые произошли за 20 лет: смогли ли создатели снять что-то до сих пор актуальное и такое же красивое, как в 2006 году. В любом случае статус культовости у первой части уже не отнять.

Любое продолжение, а тем более спустя столько лет, вызывает интерес.

Мне нравится формулировка, которую я недавно увидела в одном Telegram-канале. Там выложили фотографии ведущих актрис с одной из премьер и подписали: "Я знаю, что они сняли вторую часть, чтобы покрасоваться в дизайнерских нарядах, но не могу это доказать". Когда мы смотрели этот фильм 20 лет назад, он был на пике фэшн-журналистики. Кино показало, насколько самоотверженными должны быть ассистентки, мечтающие вырасти в серьезных авторов. Смогут ли сейчас нам предложить что-то столь же релевантное — вопрос открытый».

Полноценный трейлер ленты опубликовали в феврале 2026 года. За сутки он набрал 222 млн просмотров — это рекорд для кинокомпании 20th Century Studios. По оценке Boxoffice Pro, за первый уикенд проката в США сиквел может заработать $80-100 млн. Согласно опросу портала Fandango о самых ожидаемых премьерах этой весны и лета, «Дьявол носит Prada 2» вошел в первую тройку, уступив лишь «Человеку-пауку: Новый день» и «Одиссее» Кристофера Нолана.

У сиквела есть все шансы стать одним из крупнейших дебютов 2026 года и превзойти мировые сборы оригинала, отмечают эксперты.

Общая касса первой части превысила $230 млн. В России на сборы не повлияет даже отложенный прокат, считает главный редактор Filmz.ru Александр Голубчиков:

«Новые фильмы чаще всего не удовлетворяют взыскательную публику и не собирают должной кассы. Проверенные временем картины всегда претендуют на то, чтобы стать хитами. Будем откровенны: зритель соскучился по хорошему кино, где есть и здоровый юмор, и хорошие актеры, и при этом это не битва пикселей, не блокбастеры вроде "Мстителей" и все такое. История, показанная в "Дьявол носит Prada", по-прежнему актуальна.

И хотя на момент выхода первой части в журналистике был бум глянца, который сегодня умер, авторы пытаются переизобрести жанр уже в цифровых медиа — они как раз сейчас на пике. Как мне кажется, второй фильм не должен уступить первому. И в России даже без рекламной кампании зритель обратит внимание на этот проект. Выход после 9 мая никак не повлияет на сборы — вслед за праздниками прокат пустеет до начала июня».

Ажиотаж вокруг сиквела поддержали и крупные мировые бренды. Valentino перезапустил легендарную линейку Valentino Rockstud с фирменными декоративными шипами — туфли засветились еще в тизере фильма. Birkin выпустил к премьере красную сумку для попкорна Butter Birkin. А в Starbucks появилось четыре новых напитка, посвященных главным героям «Дьявол носит Prada».

Екатерина Вихарева