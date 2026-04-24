«Кто сейчас управляет Ираном?»
Мировые СМИ поспорили о власти Моджтабы Хаменеи
Появление вчера информации о тяжелых ранениях верховного лидера Ирана заставила мировые медиа вернуться к вопросу о том, действительно ли Моджтаба Хаменеи управляет страной. А если нет, то кто этим занимается. И тут мнения разошлись. Кто-то говорит, что Хаменеи уже не играет той роли, которую играл в руководстве страны его отец. Вся власть же сосредоточена в руках силовиков. Кто-то считает, что Хаменеи лишь временно делегировал часть полномочий своим наиболее верным союзникам из руководства КСИР. А кто-то и вовсе считает этот вопрос бессмысленным: важны не имена во главе, а то, что власти продемонстрировали свою устойчивость и не собираются никуда уходить.
Билборд с изображением Моджтабы Хаменеи в Тегеране
Фото: Vahid Salemi / AP
The Times (Лондон, Великобритания)
Действительно ли Моджтаба Хаменеи руководит Ираном?
Тяжело раненный, Хаменеи остается в здравом рассудке… Он пытается управлять Ираном при помощи запутанной системы курьеров… в попытке избежать слежки со стороны США и Израиля… Из-за сложностей, связанных с такой формой связи, многие решения, касающиеся мирных переговоров, были делегированы группе высокопоставленных командиров Корпуса стражей исламской революции… Трамп охарактеризовал суматоху в руководстве режима как свидетельство идеологической борьбы за будущее Ирана между религиозными деятелями и более умеренными фигурами… На самом деле, верх берут закаленные в боях генералы, воевавшие в ирано-иракской войне, которым Хаменеи доверил принятие важнейших дипломатических усилий.
Time (Нью-Йорк, США)
Верховный лидер Ирана правит больше неверховно
Кто сегодня принимает решения в Иране? С начала войны траектория была в сторону консолидации. Полномочия в том, что касается войны, дипломатиии, эскалации, все больше переходят к относительно сплоченному ядру из представителей вооруженных сил и сил безопасности, которое включает в себя таких игроков, как КСИР, Верховный национальный совет безопасности, и политиков, чье влияние основано на их глубоких связях с силовыми структурами… Хаменеи-младший как верховный лидер уже не такой и верховный. Он выступает в качестве одного из голосов широкого процесса построения консенсуса силовых элит. Эта позиция отражает и переходный характер нынешнего момента, и меняющийся баланс власти в Исламской Республике.
France Info (Париж, Франция)
Более раздробленное правительство, усиленный КСИР, невидимый верховный лидер... Кто сегодня управляет Ираном?
Похороны верховного лидера Али Хаменеи… до сих пор не состоялись, а его смерть выявила сложность децентрализованного режима, характеризующегося запутанным балансом сил. Моджтаба Хаменеи, сменивший своего отца, стал призраком: новый лидер ни разу не появлялся на публике с момента своего назначения, и лишь несколько письменных заявлений подтверждают его существование. «Это важно и одновременно не важно»,— сказала franceinfo антрополог Фариба Адельхах, директор по исследованиям в Sciences Po Paris. Потому что режим все еще держится, несмотря на целенаправленные израильско-американские удары, которые пытались обезглавить его в начале войны. «Это показывает силу этой системы, которая не поддалась еще более глубоким разногласиям» между «консультантами в дипломатии и так называемыми представителями на местах».
Voice of Emirates (Дубай, ОАЭ)
Влияние Моджтабы Хаменеи ослабевает по мере усиления влияния КСИР в процессе принятия решений в Иране
Новый лидер не обладает той властью… которой когда-то обладал его отец, и его общение ограничивается письменными сообщениями и очень скудными каналами. Очевидно, что критическое состояние здоровья… спровоцировало появление своего рода «коллективного управления», в котором доминируют высшие военные чины. В результате Корпус стражей исламской революции стал фактическим двигателем внешней и оборонной политики, отходя от традиционной религиозной харизмы, определявшей прошлые десятилетия... Иранский режим постепенно превращается в «государство генералов», борющееся с кризисами с чисто полевым менталитетом в условиях строгой секретности касательно здоровья лидера и статуса его руководства.
Corriere della Sera (Милан, Италия)
«Моджтаба Хаменеи с изуродованным лицом»: руководит ли новый лидер Исламской Республики государством на войне?
Его местонахождение неизвестно, и режим никогда не предоставлял точной информации о его состоянии. Его последнее сообщение, опубликованное в соцсети X, датируется 11 апреля… Ключевой вопрос остается открытым: сможет ли он руководить страной? Тегеран дает понять, что руководство осуществляется дистанционно — встречи проводятся по видеосвязи, а решения принимаются удаленно. Однако Алекс Ватанка из Института Ближнего Востока считает маловероятным, что молодой и неопытный лидер способен обладать той же абсолютной властью, что и его отец, правивший 36 лет… В этом смысле заявление Дональда Трампа о смене режима кажется правдоподобным, но в самом его мрачном смысле: режим изменился, и изменился он к худшему.