«Кто сейчас управляет Ираном?»

Появление вчера информации о тяжелых ранениях верховного лидера Ирана заставила мировые медиа вернуться к вопросу о том, действительно ли Моджтаба Хаменеи управляет страной. А если нет, то кто этим занимается. И тут мнения разошлись. Кто-то говорит, что Хаменеи уже не играет той роли, которую играл в руководстве страны его отец. Вся власть же сосредоточена в руках силовиков. Кто-то считает, что Хаменеи лишь временно делегировал часть полномочий своим наиболее верным союзникам из руководства КСИР. А кто-то и вовсе считает этот вопрос бессмысленным: важны не имена во главе, а то, что власти продемонстрировали свою устойчивость и не собираются никуда уходить.

Фото: Vahid Salemi / AP Билборд с изображением Моджтабы Хаменеи в Тегеране

The Times (Лондон, Великобритания) Действительно ли Моджтаба Хаменеи руководит Ираном? Тяжело раненный, Хаменеи остается в здравом рассудке… Он пытается управлять Ираном при помощи запутанной системы курьеров… в попытке избежать слежки со стороны США и Израиля… Из-за сложностей, связанных с такой формой связи, многие решения, касающиеся мирных переговоров, были делегированы группе высокопоставленных командиров Корпуса стражей исламской революции… Трамп охарактеризовал суматоху в руководстве режима как свидетельство идеологической борьбы за будущее Ирана между религиозными деятелями и более умеренными фигурами… На самом деле, верх берут закаленные в боях генералы, воевавшие в ирано-иракской войне, которым Хаменеи доверил принятие важнейших дипломатических усилий.

Time (Нью-Йорк, США) Верховный лидер Ирана правит больше неверховно Кто сегодня принимает решения в Иране? С начала войны траектория была в сторону консолидации. Полномочия в том, что касается войны, дипломатиии, эскалации, все больше переходят к относительно сплоченному ядру из представителей вооруженных сил и сил безопасности, которое включает в себя таких игроков, как КСИР, Верховный национальный совет безопасности, и политиков, чье влияние основано на их глубоких связях с силовыми структурами… Хаменеи-младший как верховный лидер уже не такой и верховный. Он выступает в качестве одного из голосов широкого процесса построения консенсуса силовых элит. Эта позиция отражает и переходный характер нынешнего момента, и меняющийся баланс власти в Исламской Республике.

France Info (Париж, Франция) Более раздробленное правительство, усиленный КСИР, невидимый верховный лидер... Кто сегодня управляет Ираном? Чем известен Моджтаба Хаменеи Похороны верховного лидера Али Хаменеи… до сих пор не состоялись, а его смерть выявила сложность децентрализованного режима, характеризующегося запутанным балансом сил. Моджтаба Хаменеи, сменивший своего отца, стал призраком: новый лидер ни разу не появлялся на публике с момента своего назначения, и лишь несколько письменных заявлений подтверждают его существование. «Это важно и одновременно не важно»,— сказала franceinfo антрополог Фариба Адельхах, директор по исследованиям в Sciences Po Paris. Потому что режим все еще держится, несмотря на целенаправленные израильско-американские удары, которые пытались обезглавить его в начале войны. «Это показывает силу этой системы, которая не поддалась еще более глубоким разногласиям» между «консультантами в дипломатии и так называемыми представителями на местах».

Voice of Emirates (Дубай, ОАЭ) Влияние Моджтабы Хаменеи ослабевает по мере усиления влияния КСИР в процессе принятия решений в Иране Новый лидер не обладает той властью… которой когда-то обладал его отец, и его общение ограничивается письменными сообщениями и очень скудными каналами. Очевидно, что критическое состояние здоровья… спровоцировало появление своего рода «коллективного управления», в котором доминируют высшие военные чины. В результате Корпус стражей исламской революции стал фактическим двигателем внешней и оборонной политики, отходя от традиционной религиозной харизмы, определявшей прошлые десятилетия... Иранский режим постепенно превращается в «государство генералов», борющееся с кризисами с чисто полевым менталитетом в условиях строгой секретности касательно здоровья лидера и статуса его руководства.

Corriere della Sera (Милан, Италия) «Моджтаба Хаменеи с изуродованным лицом»: руководит ли новый лидер Исламской Республики государством на войне? Его местонахождение неизвестно, и режим никогда не предоставлял точной информации о его состоянии. Его последнее сообщение, опубликованное в соцсети X, датируется 11 апреля… Ключевой вопрос остается открытым: сможет ли он руководить страной? Тегеран дает понять, что руководство осуществляется дистанционно — встречи проводятся по видеосвязи, а решения принимаются удаленно. Однако Алекс Ватанка из Института Ближнего Востока считает маловероятным, что молодой и неопытный лидер способен обладать той же абсолютной властью, что и его отец, правивший 36 лет… В этом смысле заявление Дональда Трампа о смене режима кажется правдоподобным, но в самом его мрачном смысле: режим изменился, и изменился он к худшему.

Подготовили Екатерина Дударева, Николай Зубов