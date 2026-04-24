Совет директоров НЛМК рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год

Совет директоров ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК (MOEX: NLMK)) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год, следует из данных на сайте раскрытия информации.

«Годовое заседание общего собрания акционеров ПАО "НЛМК" по итогам работы за 2025 год... Способ принятия решений общим собранием акционеров эмитента — заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (без возможности дистанционного участия)»,— указано в сообщении компании. Дата проведения собрания — 28 мая.

Последний раз НЛМК выплачивал дивиденды в 2023 году. Выплата составляла 25,43 руб. на акцию. Доходность — 9,96%. Согласно дивидендной политике НЛМК, если значение коэффициента «чистый долг / EBITDA» находится ниже 1.0х, сумма выплат должна быть эквивалентна или выше 100% свободного денежного потока (FCF) по МСФО за отчетный период. Если же значение коэффициента находится выше 1.0х, сумма выплат должна быть эквивалентна или выше 50% размера FCF по МСФО.

