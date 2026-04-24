Ярославль претендует на статус «Культурной столицы 2028 года»

Ярославль проходит официальную регистрацию на участие в конкурсе городов России «Культурная столица 2028 года». Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

Набережная в Ярославле

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Набережная в Ярославле

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На настоящий момент на конкурс заявились 16 городов: помимо Ярославля это Великий Новгород, Владимир, Гатчина, Ростов-на-Дону, Липецк, Калуга и другие.

«Конкурс — это гордость за свой город и за свой регион, это возможность на самом деле изменить окружающую реальность, взглянуть на себя со стороны, примерить на себе столичный статус, создать инфраструктуру»,— сказал заместитель начальника управления президента по общественным проектам Александр Журавский на брифинге, давшем старт конкурсу.

Согласно регламенту, на первом этапе конкурса города презентуют свою культурную деятельность. Города, перешедшие на второй этап, готовят программы, которые намерены реализовать в качестве «Культурной столицы». Победитель определяется оргкомитетом по совокупности оценок, выставленных за все этапы, и будет назван в декабре.

Конкурс «Культурная столица года» стартовал в 2023 году. Принять участие в нем могут команды, представляющие административные центры субъектов России и городские округа с населением не менее 250 тыс. человек. Культурной столицей 2024 года был Нижний Новгород, 2025 года — Грозный, 2026 года — Омск, 2027 года — Челябинск.

Алла Чижова