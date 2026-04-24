На строительство новой трамвайной линии в Новосибирске выделят 50 млн рублей

Мэрия Новосибирска сообщила о завершении работы над проектной документацией для строительства новой трамвайной линии в Дзержинском районе. Глава города Максим Кудрявцев в своем Telegram-канале заявил, что в бюджете на 2026 год на проектирование и строительно-монтажные работы выделено 50 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Новая линия, включая разворотное кольцо, будет иметь протяженность чуть менее 800 м в каждом направлении. Она соединит микрорайон «Волочаевский» с автовокзалом «Восточный»», — отметил мэр Новосибирска. Сроки начала строительства будут определены после получения положительного заключения экспертизы.

Предполагается, что новый участок повысит транспортную доступность района, упростит пересадку пассажиров с трамвая на пригородные автобусы у автовокзала и снизит нагрузку на дорожную сеть.

В декабре 2025 года мэрия Новосибирска опубликовала постановление о подготовке проекта планировки и межевания территории в Дзержинском районе с целью размещения будущей трамвайной линии. Протяженность пути от ул. Волочаевская до автовокзала «Восточный», согласно документу, составит 1,6 км. Инициатором работ выступило ООО СК «Регион», которое вызвалось за свой счет подготовить предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проектов планировки и межевания территории.

Лолита Белова