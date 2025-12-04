СК «Регион» спроектирует территорию под новую трамвайную линию в Новосибирске

Мэрия Новосибирска опубликовала постановление о подготовке проекта планировки и межевания территории с целью размещения будущей трамвайной линии. Протяженность пути составит 1,6 км и продлится от ул. Волочаевская до автовокзала «Восточный» на ул. Гусинобродское шоссе в Дзержинском районе. Проектированием займется ООО СК «Регион».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Огнев, Коммерсантъ Фото: Михаил Огнев, Коммерсантъ

Согласно заданию, подрядчику предстоит за свой счет в срок до 30 декабря 2026 года подготовить проект территории и предоставить его в департамент строительства мэрии.

По данным Rusprofile, ООО СК «Регион» основано в Новосибирске в марте 2016 года и работает в сфере аренды и управления недвижимым имуществом. Учредителями компании являются директор Сергей Капишников (70% долей) и Лариса Капишникова (30%). Выручка компании в 2024 году составила 30,2 млн руб., прибыль — 3,3 млн руб.

Лолита Белова