Руководителя филиала «Росгранстроя» в Забайкалье осудили на 15 лет за взятку

Забайкальский районный суд приговорил бывшего главного инженера филиала ФГКУ «Росгранстрой» в Чите к 15 годам исправительной колонии строгого режима по делу о получении взятки и превышении должностных полномочий. Кроме того, с осужденного взыскали штраф в размере 39 тыс. руб., у него конфисковали личные средства на сумму около 1,3 млн руб. Суд также запретил обвиняемому в течение 13 лет занимать определенные должности. Приговор еще не вступил в законную силу.

Бывший главный инженер филиала ФГКУ «Росгранстрой» в Чите

Фото: Забайкальский районный суд

В суде установлено, что в период с 2024 по 2025 год обвиняемый получил взятку в размере 1,3 млн руб. от представителя подрядной организации. Взамен он должен был обеспечить беспрепятственную приемку и своевременную оплату работ по техническому содержанию пропускного пункта «Забайкальск» на российско-китайской границе. Мужчина также незаконно получил от предпринимателя 495 тыс. руб. за сдачу в аренду части ведомственного гаража.

Влад Никифоров, Иркутск