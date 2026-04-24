АТОР: «Аэрофлот» возобновит рейсы из Москвы в Дубай с 1 июня

«Аэрофлот» не планирует возобновлять рейсы в Дубай до конца весны, несмотря на снятие ограничений Росавиации на продажу билетов в ОАЭ. Перевозчик готовится восстановить полеты Москва — Дубай (DXB) с 1 июня, сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на данные системы бронирования.

«В расписании заявлена высокая частота: по понедельникам, вторникам и четвергам — три ежедневных рейса... по средам, пятницам, субботам и воскресеньям – два», — указано в сообщении АТОР в Telegram.

Стоимость билетов, как сообщается, на данный момент составляет от 21 390 руб. в одну сторону. В июне перелет туда-обратно с багажом будет стоить 49 666 руб.

Страны Ближнего Востока закрывали воздушное пространство после 28 февраля из-за конфликта в регионе. 11 марта «Аэрофлот» отчитался о завершении перевозки российских пассажиров из ОАЭ. Авиакомпания вывезла из Дубая и Абу-Даби 13,1 тыс. пассажиров на 46 рейсах. Гендиректор компании Сергей Александровский говорил в начале апреля, что компания не планирует возобновлять продажу билетов в ОАЭ до конца мая.