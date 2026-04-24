В Ростовской области ожидаются заморозки до минус 3 градусов

В Ростовской области в ближайшие дни прогнозируются весенние заморозки, способные нанести ущерб сельскому хозяйству. О неблагоприятных погодных условиях предупредили в региональном управлении МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг / купить фото Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг / купить фото Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

По данным синоптиков, в ночные и утренние часы 24, 25 и 26 апреля температура воздуха может опускаться до 1…3 градусов. Похолодание затронет значительную часть территории региона, особенно низменные и сельскохозяйственные районы.

Согласно информации метеосервисов, резкое понижение температуры связано с поступлением холодных воздушных масс после периода относительно теплой погоды. Днем температура будет оставаться положительной — в пределах +10…+15 градусов, однако ночные заморозки сохранятся как минимум до конца недели. Осадков при этом ожидается немного, что дополнительно повышает риск выхолаживания почвы.

Специалисты предупреждают, что такие погодные условия могут негативно сказаться на посевах и плодовых культурах. Наибольшую опасность заморозки представляют для цветущих деревьев, прежде всего абрикосов, черешни и других косточковых культур. Повреждение цветков может привести к значительному снижению урожая или его полной потере.

Аграриям рекомендуют принять защитные меры: использовать укрывные материалы, проводить дымление участков в ночные часы, а также по возможности организовать полив, который помогает снизить риск повреждения растений.

По предварительным прогнозам, устойчивое потепление в регионе ожидается лишь к концу апреля, когда ночные температуры вновь станут положительными.

Валерий Климов