В Новокузнецке обрушилась часть аварийного жилого дома

Часть трехэтажного жилого дома обрушилась в Новокузнецке (Кузбасс) на ул. Челюскина. В результате инцидента никто не пострадал, сообщил в своем Telegram-канале глава города Денис Ильин.

По его словам, обрушилась часть здания, где никто не жил. На месте работают профильные службы. Господин Ильин добавил, что ранее дом был признан аварийным, о расселении жителей уведомили в прошлом году. При этом некоторые из них отказались покидать квартиры. Жителям повторно предложили переехать в маневренный фонд до момента, пока аварийные здания не выкупят, уточнил глава города.

Накануне облпрокуратура сообщила, что надзорное ведомство в судебном порядке добилось сокращения сроков расселения граждан из этого дома. Установлено, что в 2017 году администрация Новокузнецка издала распоряжение о признании здания аварийным и подлежащим сносу, а также о его расселении в срок не позднее 1 января 2025 года. Однако впоследствии срок был перенесен на 1 января 2028 года.

«Согласно заключению специалистов, состояние дома критическое, износ основных конструкций составляет 80%, а выявленные дефекты несут прямую угрозу обрушения здания»,— говорится в сообщении. Суд удовлетворил требования прокуратуры и постановил в течение месяца установить срок для расселения жильцов.

Александра Стрелкова