Ярославна отсудила у властей полмиллиона после ДТП из-за упавшего дерева

Гаврилов-Ямский районный суд взыскал с министерства дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области 579 тыс. руб. в пользу местной жительницы, автомобиль которой пострадал в ДТП из-за перекрывшего дорогу дерева. Об этом сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Суд установил, что 22 ноября 2024 года утром истец ехала по дороге Ярославль – Шопша, не превышая скорость. Поднимаясь в гору между Шопшой и Селифонтово, она заметила упавшую и перекрывшую проезжую часть ель. Водитель начала тормозить и смещаться, но объехать дерево не вышло: она наехала на ветви, из-за чего машину выбросило в кювет, в стоящее дерево. В результате аварии автомобиль получил повреждения.

Суд отметил, что областное министерство дорожного хозяйства и транспорта является владельцем региональных и межмуниципальных дорог, а значит, именно оно отвечает за причиненный водителю и его имуществу вред.

«Дерево не было своевременно убрано, опасное место не было обозначено и ограждено, не выставлены предупреждающие знаки. Довод о форс-мажоре из-за ураганного ветра отклонен судом: дендрологическая экспертиза установила, что дерево имело внутренние патологии, а ветер стал лишь сопутствующим фактором»,— пояснили в пресс-службе суда.

В пользу водителя с министерства взыскано 513 тыс. руб. в качестве ущерба автомобилю и 65 тыс. — расходов на экспертизу, юридические услуги и оплату госпошлины. При этом решение суда в силу не вступило, а значит, может быть обжаловано министерством.

Алла Чижова