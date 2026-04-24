В Ростове осудили вербовщика террористов, планировавшего атаку на школу в Махачкале

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор мужчине, который занимался вербовкой граждан в запрещенное международное террористическое формирование и планировал теракт в школе, сообщает пресс-служба суда.

Суд признал его виновным в создании террористического сообщества, вербовке новых участников и подготовке к теракту и назначил 14 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

Следствие установило, что в апреле 2023 года обвиняемый вступил в запрещенную на территории России радикальную исламистскую группировку. В дальнейшем он склонял знакомых к участию в исламистской ячейке, включая подростков и молодых людей, а также пытался привлечь их к совершению террористических актов. По данным суда, в августе 2023 года он находился в Дагестане, в поселке Новый Сулак и в Кизилюрте, где лично убеждал двух несовершеннолетних и одного совершеннолетнего знакомого подготовить вооруженные нападения и взрывы против объектов системы МВД. Суд признал эти действия покушением на создание террористического сообщества и подготовкой к теракту, включая планирование атаки в одной из школ Махачкалы.

В приговоре суд подчеркивает, что подсудимый действовал системно, в интересах организованной радикальной структуры, и использовал религиозные мотивы для вербовки новых участников. Следствие зафиксировало переписки, записи и данные о координации, которые подтверждают планирование приобретения огнестрельного оружия, а также подготовку к взрывам и поджогам. При этом суд учел, что среди возможных целей рассматривалось образовательное учреждение, что усиливает общественную опасность содеянного.

Срок в 14 лет колонии строгого режима выбран ввиду тяжести преступления, вовлечения несовершеннолетних и отсутствия полного раскаяния подсудимого. Суд отметил, что мужчина не проявил активного сотрудничества со следствием и не прошёл в полной мере процедуре реабилитации, что также повлияло на строгую меру наказания. При этом суд учел наличие у него семьи и иные смягчающие обстоятельства, однако не счел их достаточными для снижения срока.

Приговор вступил в законную силу, и осужденный передан в Федеральную службу исполнения наказаний для исполнения наказания в исправительном учреждении строгого режима.

Станислав Маслаков