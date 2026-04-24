В Удмуртии ищут подрядчика для капремонта общежития №5 за 260 млн рублей

В Удмуртии 23 апреля стартовал аукцион на поиск подрядчика для капремонта общежития №5 ИжГТУ им. Калашникова. Соответствующий документ опубликован на портале госзакупок. Начальная цена контракта составляет 257,6 млн руб (с НДС). Подача заявок закончится 4 мая.

Здание расположено по адресу ул. Песочная, 38. Сроком исполнения контракта указано 3 февраля 2028 года. Подрядчику необходимо будет провести монтажные работы перегородок, окон, мусоропровода, парапета кровли, вертикальной гидроизоляции фундамента. Также закупка включает в себя внутренние отделочные работы — потолка, стен, полов — и монтаж дверных проемов.

Напомним, в здании бывшей столовой университета также начался капремонт. Подрядчика на эти работы искали в феврале. Там разместят научно-производственный центр БПЛА.