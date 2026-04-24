В Самаре засыпали яму возле здания правительства региона

В Самаре ул. Молодогвардейская, где в начале недели провалился асфальт, вновь открыта для движения. Об этом сообщили в «РКС-Самара».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Асфальт и грунт на проезжей части дороги недалеко от здания правительства Самарской области провалился 21 апреля из-за утечки на водоводе. Работу общественного транспорта пришлось корректировать.

«Ремонт водовода завершен: заменили 6 метров трубы. Котлован закрыт, засыпан и пролит водой. Дорога открыта, можно ехать»,— говорится в сообщении «РКС-Самара».

Сабрина Самедова