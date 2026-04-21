В Самаре на улице Молодогвардейской из-за утечки на водоводе провалился грунт и часть дороги

Ночью во вторник, 21 апреля, на ул. Молодогвардейской провалился грунт и часть проезжей части дороги. Причиной стала утечка на водоводе, сообщает минэнерго и ЖКХ Самарской области.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В министерстве уточняют, что специалисты ООО «СКС» переключили потребителей на резервный трубопровод. Место провала оградили, на аварийном участке проводят работы.

Дорога перекрыта по ул. Молодогвардейской от ул. Ярмарочной до Студенческого переулка. Движение общественного транспорта скорректировано. Автобусы маршрутов №№24 и 91 следуют в объезд: в город по ул. Молодогвардейская, ул. Ярмарочная, ул. Галактионовская, ул. Вилоновская, из города по ул. Вилоновская, ул. Галактионовская, ул .Маяковского.

Руфия Кутляева