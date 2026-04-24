ФСБ обвинила спецслужбы Украины в попытках помешать блокировке Telegram

Украинские спецслужбы развернули активную деятельность, направленную на срыв проводимых в России «мероприятий по обеспечению безопасности информационного пространства, в том числе блокировке мессенджера Telegram». Об этом заявили в ФСБ.

В пресс-релизе Центра общественных связей (ЦОС) спецслужбы утверждается, что Telegram «массово используется противником» для совершения различных преступлений, в том числе диверсий и мошенничества. А так как российским уполномоченным органом «по осуществлению блокировки и недопущению ее обхода за счет использования VPN-сервисов» стал РКН, его сотрудникам начали угрожать, заявили в ФСБ.

«В адрес руководства и сотрудников Роскомнадзора, а также членов их семей поступают угрозы физической расправы, совершаются вооруженные нападения и экстремистские акции, готовятся террористические акты», — сообщили в ЦОС. Там добавили, что исполнителями подобных преступлений становятся «координируемые из-за рубежа» россияне, в том числе несовершеннолетние.

В качестве примера в ФСБ привели уголовное дело, возбужденное в отношении жителей Москвы, Уфы, Новосибирска и Ярославля, задержанных по подозрению в подготовке теракта. Жертвой теракта, по версии спецслужбы, должен был стать высокопоставленный представитель РКН. Предполагаемый лидер указанной группы был убит при задержании.