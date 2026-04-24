В Ярославле и других городах задержали готовивших теракт против руководства РКН

ФСБ предотвратила теракт в отношении руководителей Роскомнадзора, семеро человек были задержаны в Ярославле, Москве, Уфе и Новосибирске. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

Указывается, что были задержаны «сторонники праворадикальной и неофашистской идеологии, завербованные спецслужбами Украины посредством мессенджера Telegram». Теракт планировалось совершить путем подрыва автомобиля с использованием взрывного устройства.

Как уточнили в Центре общественных связей, у подозреваемых при обысках были обнаружены самодельные взрывные устройства, граната Ф-1, пистолет ПМ с глушителем, два газовых пистолета, рации, а также неонацистская атрибутика, символика украинских военизированных формирований и инструкция по вступлению в запрещенную в РФ террористическую организацию. «Российская газета» уточняет, что главой группы был 22-летний житель Москвы, оказавший вооруженное сопротивление при задержании и нейтрализованный.

Возбуждены уголовные дела о незаконном обороте оружия и взрывных устройств, решается вопрос о привлечении к ответственности за приготовление к теракту, уточняет ТАСС.

Алла Чижова