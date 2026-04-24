В Ростовской области жители на три месяца просрочили платежи по жилищным кредитам на общую сумму 5,5 млрд руб. Такие цифры привело коллекторское агентство «Долговой консультант», опираясь на статистику Банка России. Дон по этому показателю находится на втором месте в ЮФО после соседнего Краснодарского края, где сумма трехмесячной «просрочки» по ипотеке составляет 18,3 млрд руб. Свое мнение по этому поводу «Ъ-Ростов» высказал руководитель агентства недвижимости Immobily («Иммобили») Алексей Олейников.



«Конечно, когда начинает расти количество просроченных кредитов, это априори плохо. Однако применительно к сектору ипотечного кредитования ситуация не так ужасна, как может показаться на первый взгляд. Ростовская область вторая по активности рынка недвижимости вслед за Краснодаром, поэтому аналогичное место Дона по сумме просрочки за ипотеку вполне объяснимо.

Анализируя приведенный коллекторами показатель просрочки по ипотечным кредитам, надо обращать внимание не на сумму 5,5 млрд руб., а исходить из того, сколько всего дончане должны банкам по ипотеке, какая общая сумма просрочки по жилищным кредитам. И здесь мы видим, что 5,5 млрд руб., которые жители Дона не заплатили за три месяца, это около 1% от общей суммы просроченной задолженности по ипотеке, которая по состоянию на 31 марта 2026 года составляет около 537 млрд руб. (данные Банка России). Действительно, доля просроченной задолженности по ипотеке на три и более месяца выросла вдвое (в январе-марте 2025 года доля была 0,6%). Это объяснимо, поскольку, с одной стороны, у людей могли возникнуть финансовые трудности, связанные с ухудшением экономической обстановки в стране, падением покупательской способности населения, повышением цен, в том числе, на товары и услуги первой необходимости. Это, безусловно, повлияло на рост доли просрочки. С другой стороны, это может быть связано с повальным оформлением жилищных кредитов в конце 2025 года, когда граждан в очередной раз напугали отменой семейной ипотеки.

При этом на фоне других направлений кредитования, по которым есть просрочка на три и более месяца (кредиты наличными, целевые потребкредиты, автокредитование) доля ипотеки самая низкая.

Потому что получение в банках денег на жилье — это исключительно залоговое кредитование и граждане понимают: если они перестанут вносить ежемесячный платеж по ипотеке, то могут просто лишиться квартиры или дома. Поэтому заемщики в массе своей стараются вовремя платить за ипотеку, даже отказывая себе в крупных покупках, путешествиях и развлечениях.

Кстати, уровень просрочки в 1% от общей суммы выданных кредитов мы наблюдали и в 2018-2019 годах, когда стоимость недвижимости была в три раза ниже, чем сейчас. Таким образом, нынешняя ситуация не многим хуже, чем в предыдущие годы. Поэтому я далек от мысли о “пузыре” на рынке ипотеки, хотя, конечно, тенденция не самая позитивная.

В условиях высокой ключевой ставки (15%), рыночная ипотека под 20-25% годовых действительно мало кому интересна. Это ярко выражено на вторичном рынке, где произошло снижение выдачи кредитов более чем втрое, по сравнению с 2020-2023 годами. Квартиры на первичном рынке в подавляющем большинстве приобретается по льготным ипотечным программам».