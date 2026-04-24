В Москве открылась летняя речная навигация, по этому поводу на Москве-реке пройдет парад судов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в блоге.

«Оживают популярные экскурсионные маршруты. А от… Северного и Южного речных вокзалов вновь отправляются круизные теплоходы»,— написал господин Собянин. Он отметил, что перед открытием сезона городские службы подготовили набережные и причалы, обновив и почистив все прибрежные зоны.

По словам мэра, при подготовке к открытию навигации особое внимание уделялось безопасности акватории. Так, на территории реки установлены 500 камер, которые позволяют отслеживать обстановку на воде круглосуточно.

Как сообщил мэр, в 2025 году был побит рекорд общего числа поездок по водным маршрутам — 3,8 млн. В 2026 году ожидается рост пассажирского потока на 10%, добавил Сергей Собянин. Московские вокзалы будут ежедневно отправлять более 20 круизных лайнеров в туристические центры России.