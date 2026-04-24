В Ярославле начали искать строителя детсада в Тверицах

Объявлен открытый конкурс по поиску подрядной организации для строительства детского сада на 250 мест в мкр №9 жилого района «Тверицы» в Ярославле. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

Начальная цена контракта составила 424,6 млн руб. Детский сад будет трехэтажным, его нужно построить за 731 день или два года. Заказчиком работ выступает МКУ «Агентство по строительству», итоги торгов подведут 19 мая.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что проект детсада в Тверицах получил положительное заключение экспертизы в августе 2025 года. Дошкольное образовательное учреждение будут строить на территории, переданной под комплексное развитие компании ООО «Гудград». В рамках проекта там построят порядка 195 тыс. кв. м жилья, два детских сада и школу.

Алла Чижова