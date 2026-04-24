На 74% вырос ввод многоквартирного жилья в Нижегородской области в I квартале

Ввод многоквартирного жилья в Нижегородской области в первом квартале 2026 года вырос на 74% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщил губернатор Глеб Никитин на штабе правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина. Всего с начала года введено 326,3 тыс. кв. м жилья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Важно отметить, что соотношение проданных площадей и строительной готовности составляет 99%, что значительно выше уровня по России. Это подтверждает сбалансированность нашего рынка: строящиеся метры обеспечены реальным спросом. При этом, как и в других регионах страны, наблюдаем значительное сокращение ввода ИЖС», — сказал губернатор.

В своем докладе на заседании нижегородский губернатор представил оценку текущей ситуации в регионе и озвучил предложения по повышению доступности ИЖС, объем ввода которого снизился в том числе из-за ужесточения требований по ипотеке на фоне высокой ключевой ставки.

В областном минстрое, несмотря на трудности, рассчитывают выполнить плановые показатели нацпроекта «Инфраструктура для жизни» по вводу жилья в 2026 году.

Как писал «Ъ-Приволжье», план на год составляет 1,728 млн кв. м, в том числе 596 тыс. кв. м в многоквартирных домах.

Галина Шамберина