Торнадо прошел по военной базе в Оклахоме и разрушил жилые дома

Торнадо прошел по северу штата Оклахома. Сильнее всего пострадал город Энид, где повреждения получила военная авиабаза Вэнс, жилые дома в одном из районов были разрушены. Об этом сообщают местные СМИ, в том числе KOCO News. По их данным, пострадали не менее 10 человек.

В администрации Энида сообщили, что район Грей-Ридж на южной стороне города полностью разрушен. Шериф округа Гарфилд Кори Ринк заявил, что некоторые жители города оказались заблокированы в своих домах и автомобилях, передает WCVB.

Мэр города Дэвид Мейсон сообщил об эвакуации жителей из пострадавших от торнадо районов. По его словам, информация поступала только о незначительных травмах у жителей. Сотрудники службы общественного транспорта города перевозят людей во временный приют.

По словам шерифа, авиабаза Вэнс получила незначительные повреждения. По предварительным данным, никто из сотрудников военного объекта не пострадал. Сейчас бригады экстренных служб работают в южной части города.