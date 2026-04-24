В двух школах Ижевска ремонт начнется быстрее, чем планировалось

В Ижевске в ближайшее время начнется конкурс на определение подрядчиков для ремонта школ № 52 и 62. При этом уже заключены контракты на строительные работы в школах № 6 и 12, сообщает администрация муниципалитета.

«Ремонты в этих двух учреждениях (школы №№ 52 и 62.— “Ъ”) должны были начаться в 2027 году, но есть возможность стартовать раньше — уже предстоящим летом»,— сказал глава города Дмитрий Чистяков в ходе прямого эфира 23 апреля на телеканале «Моя Удмуртия».

Ранее капремонт гимназии №6 и школы №12 оценили на 158,8 и 171,6 млн руб. соответственно. Ремонт этих школ планируют завершить к 25 августа 2027 года. По данным портала госзакупок, проводить строительные работы в гимназии будет ООО «Гарант-Строй», на втором объекте — ООО СК «Доммастер». Цена контрактов оказалась несколько ниже —153,2 млн руб. для гимназии и 170,7 млн руб. для школы. Данных о стоимости ремонта школ № 52 и 62 не приводилось.

На время ремонтных работ учеников учебного заведения №52 переведут в детский сад №25 и в школы № 72 и 69. Учеников школы №62 — в детский сад №141 и школы № 11 и 27. Отмечается, что подрядчик ожидает окончания учебного года, чтобы начать работы.

Кроме того, в мае в образовательных учреждениях пройдут родительские собрания, где подробно расскажут о том, как будет организован учебный процесс.

Напомним, в феврале объявляли конкурс на определение подрядчиков для капремонта гимназии №6, школы №12 и двух детских садов — №72 и 192. По ним также уже определены исполнители — ООО «СТОР» и ООО СК «Доммастер». Цена контрактов составила 119,8 и 122,5 млн руб. соответственно.