В Ижевске объявили конкурс на капремонт двух школ и двух детсадов

Конкурс на поиск подрядчика для капремонта гимназии №6, школы №12 и двух детсадов — №72 и 192 — размещен на сайте госзакупок. Общая сумма контрактов по четырем объектам составляет 574,7 млн руб.

Стоимость работ в детских садах несколько ниже, чем у образовательных учреждений: на детсады №72 и №192 планируемая начальная стоимость контрактов составила 121,2 и 123,1 млн руб. соответственно. Капремонт гимназии №6 и школы №12 оценили в 158,8 и 171,6 млн руб. соответственно. В учреждениях собираются обновить интерьер, заменить инженерные системы, окна, двери, отремонтировать кровлю и поставить современное оборудование.

Согласно условиям конкурса, ремонт дошкольных учреждений планируется закончить до 25 ноября 2026 года. Школ — до 25 августа 2027 года.

Напомним, на рабочем совещании с правительством Удмуртии и администрацией Ижевска 25 января глава региона Александр Бречалов потребовал жестко следить за сроками капремонта школ и детсадов. «Включиться» по этому вопросу он призвал, помимо прочих, главу города Дмитрия Чистякова, министра строительства, ЖКХ и энергетики республики Михаила Баранова и зампредседателя правительства Игоря Асабина.

Владислав Галичанин