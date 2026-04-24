Кассационный суд в Новосибирске подтвердил приговор офицерам полиции за хищения

Кассационный военный суд в Новосибирске оставил в силе приговор фигурантам дела о хищении более 260 млн руб. при поставках техники для охраны арктических портов Росгвардии. С жалобой на решение суда обратились защитники обвиняемых — подполковника запаса Ивана Макавеева, майора запаса Романа Харитонова и предпринимателя Николая Журкова.

Ранее их признали виновными в хищении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Николаю Журкову также инкриминировали посредничество во взяточничестве на сумму свыше 25 млн руб. (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), Роману Харитонову — злоупотребление должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

«Кассационный военный суд, выслушав доводы защитников и осужденных, признал их несостоятельными и оставил приговор и апелляционное определение без изменений»,— говорится в сообщении суда.

Ивану Макавееву суд назначил пять лет лишения свободы, Николаю Журкову — девять лет, Роману Харитонову — три года. Этим же приговором были осуждены еще девять человек, которые не стали обжаловать решение суда. Среди них — офицеры запаса Александр Жиляков и Иван Будурович.

Как писал «Ъ», судебный процесс по этому делу начался весной 2023 года. К его расследованию следствие приступило после того, как зимой 2019-2020 годов в арктических портах начали деформироваться и трескаться корпуса и рубки пяти катеров. По версии правоохранителей, организатором махинаций при закупках был действующий на тот момент начальник управления анализа, организации и выработки мер по антикриминальной защищенности объектов ГУВО Росгвардии полковник Шалва Муселиани. По материалам дела, за взятки офицеры допустили, чтобы ведомству были поставлены боевые катера, корпуса которых оказались непригодны для эксплуатации в северных условиях, а снегоходы и вездеходы были куплены по завышенной стоимости. Ущерб от их действий составил более 262 млн руб.

Александра Стрелкова