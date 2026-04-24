Депутат гордумы Челябинска с элитной квартирой в Москве решил сложить полномочия

Депутат городской думы Челябинска Александр Галкин подал заявление о сложении полномочий. Информацию „Ъ-Южный Урал“ подтвердили в пресс-службе гордумы. Недавно с него взыскали 16,3 млн руб. в качестве неподтвержденных доходов, на которые депутат в том числе купил квартиру в Москве.

Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

Заявление Александра Галкина рассмотрят на ближайшем заседании гордумы 28 апреля. Телефон депутата оказался недоступен.

В середине апреля Центральный районный суд Челябинска частично удовлетворил иск прокуратуры к депутату о взыскании элитной недвижимости в Москве. Он постановил оставить квартиру в собственности ответчика, но взыскать с него и супруги солидарно 16,3 млн руб. Именно эту сумму судья определила как размер депутатских доходов, вызывающих сомнение.

