В Ижевске подпишут соглашение о строительстве ФОКа в бывшем кинотеатре «Аврора»

Администрация Ижевска подпишет концессионное соглашение с ООО «Ижевск-спорт» о создании физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) «Термоленд-Аврора» на месте бывшего кинотеатра «Аврора». Соответствующий документ опубликован на сайте администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Согласно документу, компания спроектирует и проведет реконструкцию здания и в дальнейшем будет им управлять. Общий объем инвестиций в проект составит 1,43 млрд руб., из которых более 969 млн руб. будут выделены в виде субсидий из федерального, регионального и местного бюджетов. Соглашение будет действовать 25 лет.

С окончанием реконструкции в здании откроется комплекс из зала для единоборств, тренажерного зала, внутреннего бассейна, круглогодичного уличного бассейна и купелью (зеркало воды – от 200 до 1200 кв. м). Площадь здания после реконструкции составит 11—16 тыс. кв м.

Напомним, начало строительства комплекса запланировано на 2026 год, работы планируют завершить к 2028 году.