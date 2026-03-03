В Ижевске стартует строительство спортивного комплекса «Термолэнд-Аврора»

Семейный физкультурно-оздоровительный комплекс «Термолэнд-Аврора» начнут строить в Ижевске в этом году. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, Общий объем инвестиций в проект составит 2,4 млрд руб., из которых более 969 млн руб. будут выделены в виде субсидий из федерального, регионального и местного бюджетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Новый объект будет возведен на условиях концессионного соглашения, что позволит использовать здание бывшего кинотеатра «Аврора» и прилегающую территорию.

Комплекс будет включать спортивную часть с универсальным залом, залами для единоборств, настольного тенниса, тренажерным залом и внутренним бассейном, а также акватермальную часть с круглогодичным уличным бассейном и детскими зонами.

Предложение о заключении концессионного соглашения на реконструкцию уже размещено. Заявки принимаются до 17 апреля 2026 года, а открытие комплекса планируется в конце 2028 года.

Анастасия Лопатина