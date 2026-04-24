Против свердловского НПО автоматики ввели европейские санкции

Евросоюз включил в 20-й пакет антироссийских санкций Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова (НПО автоматики) в Екатеринбурге, следует из документа.

В обосновании сказано, что компания разрабатывает и производит компоненты для межконтинентальных и морских баллистических ракет, а также носителей ракет «Союз-2», «Булава», «Синева». Предприятие является ключевым поставщиком систем, используемых в баллистических ракетных комплексах, космических ракетах-носителях и других военных системах, используемых Минобороны России и Роскосмосом. Таким образом, НПО автоматики входит в состав российского военно-промышленного комплекса, в том числе за счет участия в разработке, производстве или поставке военной техники и оборудования.

Совет ЕС на уровне министров принял пакет антироссийских санкций в урезанном виде: в него не вошел запрет на морские перевозки российской нефти. Под новые ограничения попали порты, танкеры, криптовалютные платформы, физлица и компании — всего 60 компаний и 117 физлиц.

Ирина Пичурина