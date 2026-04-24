В Ростовской области в начале 2026 года втрое вырос спрос на стационарные телефоны

«Ростелеком» в первом квартале 2026 года установил в Ростовской области 284 стационарных телефона — ровно в три раза больше, чем за аналогичный период 2025-го, пишет РБК Ростов со ссылкой на данные оператора.

В 2025 году «Ростелеком» подключил на Дону 530 стационарных аппаратов — это на 20% превысило показатель 2024-го. В первом квартале 2026-го бизнес всех масштабов — малый, средний и крупный — увеличил число установок на 86% по сравнению с прошлым годом.

Компания связывает такой скачок с частыми блокировками мобильного интернета. Регион страдает от регулярных угроз БПЛА, поэтому уполномоченные органы отключают мобильный интернет: сети якобы помогают дронам в навигации.

Спрос на надежную связь растет не только на телефоны. Заявки на оптический интернет в январе–марте подскочили на 18%. Параллельно власти развивают оптику: в 2025-м компания довела ее охват до 2,4 млн домохозяйств по всей стране. Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский еще в марте отметил общероссийский тренд: россияне массово запрашивают стационарные телефоны как гарантию связи во время отключений.

Тренд вышел за пределы Дона. Михаил Осеевский 25 марта призвал всех ставить стационарные телефоны: «Это надежный способ связи, он должен быть в каждом доме». Госзакупки таких аппаратов с марта 2025-го по март 2026-го выросли более чем на 50%. Аналитики прогнозируют 10-процентный рост покупок аппаратов во втором полугодии 2026-го, особенно в корпоративном сегменте — для дежурных служб и колл-центров.

Ростовская область — лидер по динамике подключений из-за географии: регион граничит с зоной конфликта и фиксирует больше всего атак дронов. В 2025-м отключения действовали в ряде муниципалитетов, а в 2026-м их усилили. Бизнес перестраивается: компании ставят резервные линии, чтобы не зависеть от сотовой связи.

